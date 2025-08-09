Bursa’da gençlerin yeni buluşma noktası haline gelen “Genç Kafe”, uygun fiyatlı ürünleri ve sıcak atmosferiyle 1 yılda 320 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin gençlere sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Genç Kafe” projesi, ilk yılında 320 bin genç tarafından ziyaret edildi. Uygun fiyatlı içecek ve atıştırmalıkları, sıcak atmosferi ve merkezi konumuyla kısa sürede gençlerin buluşma noktası haline gelen Genç Kafe, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Meydanı, Soğukkuyu ve Soğanlı şubelerinde hizmet veren Genç Kafe, gençlere hem dinlenebilecekleri hem de ders çalışabilecekleri keyifli bir ortam sundu. Osmangazi Meydanı’ndaki şube, alt katında yer alan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile gençlere kitap eşliğinde kahve içme imkânı sağladı. Kafeler, öğrenciler kadar yetişkinler için de cazip bir sosyalleşme alanı oldu.

Genç Kafe’nin, Osmangazi Metro İstasyonu çıkışının hemen yanında yer alan merkezi konumu, gençlerin burayı hem ders çalışmak hem de arkadaşlarıyla buluşmak için tercih etmesini sağladı. Genç Kafe, sessiz ve sakin ortamı, ücretsiz internet erişimi ve kaliteli hizmet anlayışı da öğrencilerden tam not aldı.

“ÜRÜNLERİN KALİTESİNİ BEĞENİYORUZ”

Genç Kafe’ye gelen gençler ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Bir üniversite öğrencisi, “Üniversiteden kalan boş zamanlarımda uğradığım bir mekân. Fiyat-performans açısından çok iyi. Ürünlerin kalitesini beğeniyoruz. Bu sıcak havalarda serin bir ortamda bulunuyoruz” dedi. Bir başka öğrenci de “Osmangazi’ye geldiğimde mutlaka uğruyorum. Fiyatlar ve ortam çok güzel” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan bir genç ise, “Kütüphanesini de kullanıyorum. Ortam sessiz ve sakin. Arkadaşlarımla kahve içmeye gelmek moral oluyor” dedi. Genç Kafe’ye gelen emekli bir vatandaş da “Öğlen gelip hem yemek yiyorum hem de yazı yazıyorum. Sessiz ortamı çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Genç Kafe’nin gençlerin ihtiyaçları düşünülerek planlandığını ifade ederek, “Amacımız gençlerimizin kaliteli vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kültür ve eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri nezih alanlar oluşturmak. Genç Kafe, bu anlamda önemli bir boşluğu doldurdu” dedi.