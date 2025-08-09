DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ankara’da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti. Görüşmelerde, üniversitenin sağlık ve yükseköğretim alanındaki projeleri ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ankara temasları kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ziyaretlerde bulundu.

SAĞLIK ALANINDA YENİ YATIRIMLAR GÜNDEMDE

Rektör Yılmaz’a, Sağlık Bakanlığı ziyaretinde DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak eşlik ederken, görüşmede DEÜ’nün sağlık altyapısı, yeni yatırımlar ve ortak projeler değerlendirildi.

Rektör Yılmaz, sağlık alanında yatırımlara devam edeceklerini belirterek, “Bakanlığımızla yürüttüğümüz ortak projelerin, ülkemizin sağlık alanındaki gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na misafirperverliği, Araştırma Uygulama Hastanemize sağlanan uzman hekim desteği ve sağlık alanındaki yatırımlarımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR’A TEBRİK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle YÖK Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Erol Özvar’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Yılmaz, görüşmede üniversitenin akademik, idari ve toplumsal sorumluluk projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Yılmaz, “Kendilerini, bu önemli göreve bir kez daha layık görülmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Görüşmemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak yürüttüğümüz akademik çalışmalar, idari gelişmeler ve toplumsal sorumluluk projeleri ile ilgili kapsamlı bilgiler paylaşma fırsatı bulduk. YÖK’ün stratejik hedefleri doğrultusunda üniversitemizle birlikte atabileceğimiz ortak adımları da değerlendirdik. Sayın YÖK Başkanımıza üniversitemize olan destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda birlikte ülkemizin yükseköğretim alanında daha güçlü adımlar atacağına olan inancımı bir kez daha ifade etmekten onur duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN DEÜ'YE ÖVGÜ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, DEÜ’nün akademik faaliyetleri ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projeleriyle yükseköğretim sistemine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Özvar, araştırma üniversiteleri arasında öncü konumda yer alan DEÜ’nün yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu vurguladı.