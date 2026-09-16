Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen 'Vatan, Kahramanlık, Şehit ve Gazilerimiz' adlı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kahraman şehitleri her daim anacaklarını belirterek, 'Onları anlamaya ve bizlere bıraktıkları emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün ayakta olmamızı şehitlerimize borçlu olduğumuzu bilerek hareket edeceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen 'Vatan, Kahramanlık, Şehit ve Gazilerimiz' konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1890 yılında Japonya dönüşü sırasında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 71 Trabzonlu asker anısına Ayasofya sahilinde yaptırılan anıtın önünde gerçekleştirilen programda Yeni Parti Milletvekili Sibel Suiçmez, Yeni Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Başkan Genç, 'Anadolu'muzun, bu kadim toprakların, ecdadımızın ve şehitlerimizin kanları ve canlarıyla bizlere emanet edilmiş ilelebet Türk yurdu olduğunun bilincindeyiz. Bu sınırların gelişigüzel çizilmediğini; kanla, canla çizildiğini biliyoruz. Bu nedenle kahraman şehitlerimizi her daim anacak, onları anlamaya ve onların bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün ayakta olmamızı şehitlerimize borçlu olduğumuzu bilerek hareket edeceğiz. Ortahisar Belediye Başkanlığımız döneminde, 1810 yılından 2018 yılına kadar devlet arşivlerinde yer alan Trabzonlu şehitlerimizi kapsamlı bir çalışma kapsamında araştırdık. Şehrimizin kıymetli araştırmacılarından Mehmet Akif Bal ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmada, son şehidimiz Eren Bülbül de dahil olmak üzere toplam 2 bin 679 Trabzonlu şehidimizin hayatını ve hatırasını bir külliyat halinde kitaplaştırdık. Bu çalışmayı, tarihimize ve şehitlerimize olan vefa borcumuzun bir gereği olarak sürdürüyoruz. Şehrimizin şehitlerinin isimlerini yaşatmak, onların hatıralarını gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük bir sorumluluktur. İnşallah bundan sonraki süreçte, fetih döneminden itibaren ulaşabildiğimiz diğer vesikalar ve tarihi kayıtlar üzerinden bu çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz' diye konuştu.

TRABZONLULAR HER ZAMAN EN ÖNDEDİR

Başkan Genç, Trabzon'un vatanın birliği, beraberliği ve bağımsızlığı uğruna tarih boyunca ortaya koyduğu fedakarlıklara dikkat çekerek, 'Hepinizin malumu olduğu üzere, bu kadim şehrimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen İstiklal Harbi'nde bütün gücünü ve emeğini ortaya koymuş; 11 Şubat 1924 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Böyle bir şehrin evlatlarıyız. Vatan söz konusu olduğunda Trabzonlular her zaman en öndedir. Nasıl bir şehre sahip olduğumuzu, nasıl bir ecdadın mirasçıları olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu miras, bizlere bırakılmış son derece kıymetli bir emanettir. Bizler de bu kıymetli mirasın sorumluluğunun bilinciyle, yöneticiler olarak bütün gücümüzü ve gayretimizi ortaya koyarak şehrimiz için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle, şu anda bulunduğumuz alanda andığımız kahraman şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan kahramanlarımız arasında Trabzon'umuzun hemen hemen birçok ilçesinden şehitlerimizin bulunduğunu gördüm. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin' dedi.

ŞEHİTLER CAMİSİ'Nİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ

Başkan Genç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Trabzon'un Şehitler Camisi'ni, 2 Nolu Erdoğdu mahallemizde inşallah hep birlikte yükselteceğiz. Böyle güzel bir camiyi de şehrimize hep beraber kazandıracağız. Birlikte el ele verdiğimiz zaman bu işin de üstesinden geliriz. Bir işe 'Bismillah' denildi mi gerisi gelir. İnşallah ufak tefek kalan işleri de tamamlayacağız. Yine burada bulunan parkımızı da inşallah daha da güzelleştireceğiz. Burası gerçekten çok güzel bir alan oldu. İnşallah Şehitler Parkı'mızla birlikte bu alanı daha da güzel bir şekilde taçlandıracağız. Trabzon'a yakışanı bugüne kadar hep birlikte yapmaya gayret ettik. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla, aynı gayretle şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hava şehidimiz, Burak Gençelebi'miz var. Onun hatırasıyla ve bütün şehitlerimizin anısına, gökyüzündeki medar-ı iftiharımız Türk Yıldızları'nı burada uçurmuştuk. Allah nasip ederse inşallah seneye de bütün şehitlerimiz için yine müracaatımızı yaptık. Türk Yıldızları Trabzon'un güzel semalarında şehitlerimizi selamlayacaklar inşallah. Ben bu vesileyle bir kez daha programımıza katılan herkese, saygıdeğer ve muhterem şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Tüm gazilerimizin Gaziler Haftası'nı da bir kez daha kutluyorum.'

KAHRAMAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN HATIRASI FOTOĞRAFLARDA

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sergide 36 fotoğraf yer alıyor. Açılış töreni sonunda Başkan Genç, Maçka'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik'e, şehidin Trabzon'da çekildiği fotoğraflardan oluşan bir albüm hediye etti.