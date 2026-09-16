İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki toplantısında İSKİ'nin içme suyu, atık su, altyapı ve çevre yatırımları anlatıldı; 7 yılda güncel değerlerle 296 milyar liralık yatırım yapıldığı açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde İSKİ 2019-2026 yatırım ve proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Toplantıya Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler, kamu kurumu ve meslek kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ASLAN: '296 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşmasında, 2019'da Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'un sorunlarını gelecek kuşaklara bırakmama hedefi koyduklarını belirterek, Cumhuriyetin kaynakları millet için kullanma anlayışına vurgu yapan Aslan, suyun korunmasının kamu kaynağını korumak anlamına geldiğini dile getirdi. Aslan, son 7 yılda güncel değerlerle 296 milyar liralık yatırım yapıldığını, bunun 130 milyar lirasının içme suyu, 166 milyar lirasının atık su yatırımlarına ayrıldığını açıkladı.

181 ayrı noktada kronik su baskını sorununa çözüm üretildiğini, 100 kilometre dere ıslahı yapıldığını belirten Başkan Vekili Aslan, su kayıp-kaçak oranının yüzde 22'lerden yüzde 18,48'e düşürüldüğünü, böylece yaklaşık 195 milyon metreküp suyun kaybının önüne geçildiğini söyledi.

MELEN VE YENİ SU YATIRIMLARI

Aslan, İstanbul'un su güvenliği açısından Melen yatırımlarının önemine dikkat çekerek, Melen 3. Terfi Merkezi'nin devreye alındığını ve kente 133 milyon metreküp ilave su kazandırıldığını ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli ile Melen suyunun Avrupa Yakası'nın iç ve batı kesimlerine ulaştırılmasının önünün açıldığını söyleyen Aslan, Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe yatırımıyla da günlük 360 bin metreküp yeni kapasite oluşturulacağını kaydetti.

ATIK SU VE ÇEVRE YATIRIMLARI

İSKİ'nin son 7 yılda yerin altında adeta yeni bir güvenlik ağı ördüğünü söyleyen Aslan, içme suyu tünellerinde imalatın önemli ölçüde artırıldığını, yağmur suyu tünelleri ve atık su altyapısında da büyük ilerleme sağlandığını anlattı. Aslan, Haliç, İstanbul Boğazı ve denizlere 189 ayrı noktadan atık su girişinin engellendiğini, biyolojik ve ileri biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının yüzde 38'den yüzde 58'e çıkarıldığını belirtti. Bu kapsamda Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2. Kademe yatırımı ile günlük 600 bin metreküp kapasiteli yeni bir altyapı kurulacağını söyledi.

SU VERİMLİLİĞİ, DİJİTALLEŞME VE DAYANIŞMA VURGUSU

Aslan, İSKİ'nin 2019'dan bu yana 13 yeşil alan düzenlemesi yaparak 96 bin 113 metrekare alanı halka açtığını belirtti. Ayrıca deniz suyu arıtma tesisi planlandığını, bunun iklim krizine karşı alternatif kaynak geliştirme amacı taşıdığını söyledi. Sosyal destek uygulamalarına da değinen Aslan, İnsani Su Hakkı kapsamında 676 milyon metreküp suyun ücretsiz sunulduğunu, bunun vatandaş bütçesine yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladığını ifade etti. Askıda Fatura uygulamasının da dayanışmayı büyüttüğünü söyledi. Dijitalleşme kapsamında ise dijital faturaya geçen abone sayısının 850 bini aştığını belirten Aslan, kağıt fatura yerine dijital faturanın tercih edilmesi çağrısında bulundu.

ŞAFAK BAŞA: '296 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIMI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA HAYATA GEÇİRDİK'

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da konuşmasında kurumun yatırım performansını anlattı. Pandemi, küresel ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve kur dalgalanmalarına rağmen kaynakların titizlikle yönetildiğini söyleyen Başa, 2019-2026 döneminde yatırımlara ayrılan bütçenin toplam bütçe içindeki payının ortalama yüzde 43 olduğunu ifade etti. Başa, güncel maliyetlerle yaklaşık 166 milyar liralık atık su ve 130 milyar liralık içme suyu yatırımı olmak üzere toplam 296 milyar lirayı aşan yatırımın öz kaynaklarla gerçekleştirildiğini söyledi.