Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sürdürülen tarihi mirası koruma çalışmaları kapsamında, Çaybaşı ilçesi Çayır Mahallesi'nde yeni bir restorasyon çalışması başlatılıyor.

1867 yılında yapıldığı tahmin edilen Çayır Ahşap Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenlemesiyle özgün dokusu korunarak yeniden düzenlenmiş ve ibadete açılmıştı. Tarihi cami, yapılan çalışmaların ardından ilçenin önemli kültürel ve dini değerlerinden biri olarak korunmaya devam ediyor.

TARİHİ ŞADIRVANIN CAMİYLE OLAN BÜTÜNLÜĞÜ GÜÇLENDİRİLECEK

Caminin restorasyonunun ardından şimdi de Çayır Camii Şadırvan Restorasyon İşi kapsamında, cami bahçesinde bulunan tarihi şadırvan ele alınacak. Yapılacak çalışmalarla şadırvanın mevcut dokusu ve mimari özellikleri korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor.

Restorasyonun tamamlanmasıyla tarihi şadırvanın camiyle olan bütünlüğünün güçlendirilmesi, cami bahçesinin tarihi kimliğine uygun ve daha düzenli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.