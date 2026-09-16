Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli'de etkili olan yağışlı hava nedeniyle sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent genelinde mazgal, yağmur suyu kanalları ve giderlerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağmur suyunun hızlı şekilde tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yağış öncesi ve yağış sırasında ana arterlerde kontrollerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU, Park Bahçeler ve A Takımı ekipleri, mazgallarda ve V kanallarında biriken yaprak, toprak ve çeşitli atıkları temizliyor.

Böylelikle yağmur suyunun tahliye noktalarına daha hızlı ulaşması sağlanıyor. Ekipler, özellikle yağışın yoğunlaştığı bölgelerde sahadaki durumu anlık olarak takip ediyor. Tıkanan giderler ekipler tarafından temizlenirken, ihtiyaç duyulan noktalara da hızlı ve etkin şekilde müdahale ediliyor.

SU BİRİKİNTİLERİ MOTOPOMPLARLA ÇEKİLİYOR

Kocaeli genelinde yürütülen çalışmalar sayesinde yağış nedeniyle önemli bir sorun yaşanmasının önüne geçiliyor. Bazı noktalarda ise yoğun yağışa bağlı olarak oluşan su birikintilerine motopomplarla müdahale ediliyor. Su birikintileri ekipler tarafından çekilirken, aynı bölgelerde tıkanan giderler de açılarak yağmur suyunun yeniden tahliye edilmesi sağlanıyor. Böylelikle hem yolların güvenli ve kullanılabilir durumda tutulması hem de araç trafiğinin olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

EKİPLER YAĞIŞ BOYUNCA SAHADA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli'nin farklı noktalarında yağışın seyrine göre çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde mazgal ve kanalların temizliği yapılırken, oluşabilecek su birikintilerine de hızlı şekilde müdahale ediliyor. Sahadaki ekiplerin koordineli çalışmasıyla yağmur suyunun tahliye yollarının açık tutulması ve yoğun yağışın günlük yaşam üzerindeki olası etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.