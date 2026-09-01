Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı' tamamlandı. Yaklaşık iki ay süren yoğun eğitim maratonunun ardından sertifikalarını alan 21 kadın, düzenlenen Okuma Bayramı ile mezuniyet gururu yaşadı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ortaklığında yürütülen kurs, 6 Temmuz - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Okuma Bayramı ve belge töreninde duygusal anlar yaşandı. Kürsüye çıkan kursiyerler, yeni öğrendikleri okuma-yazma becerilerini sergileyerek kendi okudukları şiirler, İstiklal Marşı ve yöresel manilerle salondan büyük alkış topladı.

Tören sonunda başarılı kursiyerlere sertifikaları; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca tarafından verildi.



'TEK BİR VATANDAŞIMIZI DAHİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım günümüzde okuma yazma bilmeyen tek bir yurttaşın kalmamasını hedeflediklerini vurgulayarak, 'Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde yakalanan bu başarı bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Önümüzdeki dönemde de kent genelinde tek bir vatandaşımızı dahi geride bırakmayacak şekilde eğitim projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.



'CEHALETE KARŞI KAZANILMIŞ ANLAMLI BİR BAŞARI'

Törende konuşan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, okuma yazma öğrenmenin yalnızca teknik bir eğitim değil, bireysel özgürlüğün en temel adımı olduğunu belirterek, 'Bu süreç sadece harfleri yan yana getirmek değil, hayatın her alanında daha güçlü durabilmektir. Kursiyerlerimizin gösterdiği bu azim, cehalete karşı kazanılmış son derece kıymetli bir başarıdır' dedi ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.



'KADINLARIMIZIN GURURUNA ORTAK OLUYORUZ'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır da konuşmasında, kadınların ev ve aile sorumluluklarına rağmen dersleri aksatmadan gösterdikleri fedakârlığa dikkat çekerek, 'Sorumluluklarının arasında kendilerine zaman ayırıp bu azmi gösteren tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Onların kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek projelere ara vermeden devam edeceğiz' şeklinde konuştu.



Tören, sertifikalarını alan kursiyerlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eğitmenlere teşekkür etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.