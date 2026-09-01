Sakarya Büyükşehir Belediyesi, plan ve program dahilinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarını Sapanca'da sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Sapanca'da sürdürüyor. Turizm hareketliliğinin yoğun yaşandığı Memnuniye Mahallesi 2. Sokak'ta bin 500 metrelik güzergâh, 2 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor.

Çalışmayla birlikte bölgenin ulaşım konforu artırılırken, Sapanca'nın turizm potansiyeline de katkı sağlanacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Memnuniye Mahallesi 2. Sokak'taki bin 500 metrelik güzergâhı 2 bin ton sıcak asfaltla yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım standardı yükseltilecek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak.

ALTYAPININ ARDINDAN ÜSTYAPI DA YENİLENİYOR

Geçtiğimiz yıl SASKİ marifetiyle bölgede 2 bin metrelik içme suyu hattı çalışması gerçekleştirilmiş, çevre mahallelerin temiz su ihtiyacına kalıcı çözüm sunulmuştu. Altyapı çalışmalarının ardından başlatılan asfalt çalışmasıyla bölgenin üstyapısı da güçlendiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl Kaynarca, Söğütlü, Hendek, Pamukova ve Akyazı'da hayata geçirilen ilçe bazlı seri asfalt çalışmalarının bir benzerini Sapanca'da gerçekleştirecek. İlçenin ihtiyaç duyulan noktalarında yürütülecek çalışmalarla yollar yenilenecek, ulaşım konforu artırılacak.