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Büyükşehir Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşların yanında olmaya ve bölgedeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyologlar, yangından etkilenen vatandaşların durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlerken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticilerin tarımsal alanlarında meydana gelen hasarlara ilişkin tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sosyologlar yangından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaç ve taleplerini belirlerken, ekipler hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen Çavdır ve Palamut mahallelerinde vatandaşlarla görüşerek ev, sera ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararları yerinde tespit ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sosyologlar ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının ve oluşan hasarın belirlenmesi amacıyla sahada incelemeler gerçekleştiriyor.

Kaş ilçesinde meydana gelen ve yerleşim alanları ile tarımsal üretim alanlarında zarara yol açan yangının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyologlar ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ta Cumartesi günü çıkan yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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