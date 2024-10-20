Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyardı.ANKARA (İGFA) - Vatandaşlara ve mükelleflere sahte olarak gönderilen “Vergi Borcunuz Var” e-postalar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı kamuoyuna duyuru yaptı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığına dikkati çekildi.

Başkanlık, bu konudaki uyarı e-postalarının dikkate alınmaması ve itibar edilmemesi istendi.

Mükelleflerin bu şekilde bir e-posta aldıklarında, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) aramak suretiyle bilgi alabilecekleri kaydedildi.