Ticaret Bakanlığı'nca dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketlere 24 milyon lira ceza uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında, tüketici hakların korunması amacıyla yapılan denetimlerde toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Yapılan denetimlerde, dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından, fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, taahhüt süresi içinde taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.