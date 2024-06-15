700 yıllık mazisi ve kerpiç evleriyle görenleri kendine hayran bırakan Bursa’nın Keles İlçesi’ne bağlı Gelemiç Köyü’nde çocuklar, arife günlerine özgü ‘Adak Geleneği’yle Kurban Bayramı coşkusuna erken başladı.YolcuTV Haber / BURSA (İGFA) - Yüzlerce yıllık geçmişe sahip ‘Adak Geleneği’ için köy meydanında bir araya gelen minikler, daha sonra ellerinde taşıdıkları poşet ve kutularla kapı kapı dolaşarak büyükleri tarafından kendilerine verilen kek, çikolata, pasta, şeker gibi hediyeleri alarak bayram sevincini yaşadı.

Kerpiç evleri ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir görünüme sahip Gelemiç Köyü’nde yaşatılmaya çalışılan ‘Adak Geleneği’yle çocuklara birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun aşılanması amaçlanıyor.

‘Adak Geleneği’ ni gelecek nesillere kültür mirası olarak bırakmak istediklerini vurgulayan Gelemiç Köyü Muhtarı Kadir Kaya; köy sakinleri olarak kültürel değerlere sahip çıkmayı çok önemsediklerine dikkat çekerek;

“700 yıllık bir geçmişe sahip köyümüzde ‘Adak Toplama Geleneği’ adını verdiğimiz etkinliğimizi arefe günlerinde gerçekleştiriyoruz. Köyümüz meydanında sabahın ilk saatlerinden itibaren bir araya gelen minik yavrularımız, Çocuklar adağın dağıtıldığı mahallelere bir an önce varabilmek için koşarak giderler. Köy sakinlerimiz tarafından büyük bir mutluluk ve sevgiyle karşılanan çocuklarımıza şeker, çikolata ve kek dağıtılır. Bayram öncesi çocukları sevindirmek ve dayanışma ruhunu aşılamak yapılan Adak Toplama Geleneğimizi bugüne kadar devam ettirdik, inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz.” diye konuştu.