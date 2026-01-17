Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 1966 yılından bu yana şehrimizin gururu olan Kütahyaspor'un 60. yılı kapsamında hayata geçirilen 60 bin çocuğumuza verilecek hediyeler için düzenlenen sosyal sorumluluk projesinin tanıtım lansmanına katıldı.

KİTAHYA (İGFA) - Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) düzenlenen lansmanda, 'Gelecek Bu Renklerle Büyüyecek' sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 60. yılın gururunun 60 bin çocuğumuzun mutluluğuyla taçlandırılacağı belirtilerek, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın giyim ihtiyaçlarının karşılanacağı ve şehrimizde dünyaya gelen her çocuğumuza Mavi Şimşek'in renklerini taşıyan 'Yenidoğan Paketi' hediye edileceği ifade edildi.



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor'umuzun 60. yılını çok güçlü bir kampanyayla açtığını vurgulayarak, başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere programa emek ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.



'O Meşaleleri 60 Bin Çocuğumuzla Birlikte Yakacağız'



Göreve geldiği andan itibaren zorlu şartlara rağmen Kütahyaspor'a destek vermek amacıyla büyük bir mücadele verildiğinin ve destek için seferberlik ilan edildiğinin altını çizen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'Kütahyaspor'un şehrimiz tarafından gerçek anlamda sahiplenilmesi için önünden 'Belediye' isminin kalkması gerekir, şehrimizin gerçek anlamda destek vermesi gerekir diye düşünerek, o mücadeleyi verdik. O günlerden bu günlere emekle geldik. Biz, yönetim kurulunda arkadaşlarımız olmakla birlikte, bu işi bilen kişilerle, uzmanlarla, antrenör ve hocalarla, sanayicisiyle, girişimcisiyle, hep birlikte aynı anlayışla mücadele ederek, bu takımı bir yere getirmek gerektiğine inandık. Ve bu doğrultuda desteğimizi sürekli vermeye çalışıyoruz. Her daim yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz' dedi.



Kütahya'da sporun babası olan Asım Alkış'ı vefayla anan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, o günden bu güne emeğin ve çabanın büyümeye devam ettiğine vurgu yaparak, 'Ekonomik anlamda da takımımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah, nice 60 yıllara Kütahyaspor başarılarla gidecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Şu an liderlik koltuğunda adım adım ilerliyor. Başarıları birlikte göğüsleyeceğiz. O meşaleleri 60 bin çocuğumuzla birlikte yakacağız. Ve inanıyorum ki kupayı birlikte kaldıracağız. Biz de üzerimize düşeni yaparak, desteğimizi göstereceğiz.' ifadelerini kullandı.



Belediyemiz iştiraki Simpaş Turizm A.Ş. üzerinden Kütahyaspor'umuza 2 yıl boyunca 30'ar milyon TL bağış yapıldığı belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, önümüzdeki yıllar için de daha fazla gelir geçirici alanlarda çalışıldığını ifade ederek sözlerini noktaladı.



Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ile Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, yönetim kurulu temsilcileri ve iş insanları katıldı.