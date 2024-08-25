Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaz spor okullarında yüzme branşında eğitim görerek başarılı olan 170 sporcuyu müsabakalara hazırlamak üzere altyapıya kazandırdıklarını ifade etti.BURSA (İGFA) - 2019 yılından bu yana spor okulları kapsamında 195 bin 594 çocuğu sporla tanıştıran Yıldırım Belediyesi, binlerce çocuğu müsabakalara hazırlayarak şampiyonlar yetiştirdi.

Geride bırakılan 5 yıl içerisinde 23 milli yüzücü yetiştiren ve yüzme branşında sayısız Türkiye şampiyonluğu elde eden Yıldırım Belediyespor, yaz spor okullarında yüzme branşında eğitim gören binlerce çocuk arasında yetenekli olan 6-7 yaş grubundaki 170 sporcuyu altyapıya kazandırdı.

Spor okullarında çocuklara eğitim verirken aynı zamanda keşfettikleri genç yetenekleri altyapıya kazandırarak müsabakalara hazırladıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024 yılı itibariyle 4 bin 454 lisanslı sporcularının olduğunu ifade ederek “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 11 tesiste 17 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkânı buluyor. Verilen eğitimlerde Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfederek onları altyapıya kazandırıyoruz. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.