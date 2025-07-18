7-15 yaş kategorisindeki çocuklara yönelik olarak sporu sevdirmenin, sporcu kaynağı oluşturmanın spor kültürünü güçlendirmenin, sporun ve sporcunun önemini daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı ve profesyonellik adına ilk adımın atıldığı Kayseri Şekerspor yaz spor okulu 530 öğrencinin katılımıyla İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile açıldı.KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl 13.sü düzenlenen yaz spor okulunun açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile Birim Müdürlerinin yanı sıra antrenörler, veliler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Profesyonel antrenörler eşliğinde yürütülecek olan Yaz Okulu’nda, çocuklar futbol, güreş ve satranç gibi branşlarda temel eğitimler alacak. Bunun yanı sıra, çocukların sadece fiziksel değil, zihinsel ve ahlaki yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmesi ayrıca kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla değerler eğitimi de programın önemli bir parçası olarak yer alacak.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle birçok başarıda adını duyuran Kayseri Şekerspor yaz okulu 5 hafta sürecek olup çocuklara hem keyifli bir tatil yaşatmayı hem de disiplinli bir spor kültürü kazandırmayı hedefliyor.

Yaz spor okulunun önemine değinen sporun ve sporcunun dostu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Bugün yaz okulumuzun 13.sünü düzenliyoruz. Kayseri Şeker’in spor tesislerinin tamamı sizlere tahsis edilmiş durumdadır. 13 senedir bu değerli, göz bebeğiniz çocuklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz. Bizde onlarla 5 hafta süresince burada hemhal oluyoruz. Bu sene için bu gün itibariyle 530 öğrencimiz yaz okulumuza katılıyor. Kayseri Şeker bunu sadece burada yapmıyor. Boğazlıyan’da da 150 civarı çocuğumuz bu etkinliklerden faydalanıyor. Biz istiyoruz ki bu çocuklarımız sokağın, sosyal medyanın kötülüklerinden bir nebze uzaklaşsın”dedi.