Keşan futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan ve kariyerinde TFF 2. Lig ile 3. Lig başta olmak üzere pek çok profesyonel takımda başarıyla ter döken golcü futbolcu Batuhan Er, yeni sezon öncesi hazırlıklarını kulübü Keşanspor'da sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Futbola 2007 yılında Keşanspor lisansıyla adım atan, sarı-siyahlı formayı 3 sezon giydikten sonra Anafartalarspor ve ardından 2013'te Çubukspor'la profesyonelliğe geçiş yapan tecrübeli forvet; GMG Kastamonuspor, Bayburt Özel İdare, Karacabey Belediyespor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Karaköprü Belediyespor, Vanspor FK, Kocaelispor, Çorum FK, 52 Orduspor, Edirnespor ve son olarak Amasyaspor formaları giydi. Profesyonel liglerdeki skorer kimliğiyle tanınan Batuhan Er, 2026-2027 sezonu öncesinde boşta kalması nedeniyle, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'nde mücadele edecek olan yuvası Keşanspor'un antrenmanlarında yer alıyor.

Yetiştiği kulübün kendisine kapılarını açarak antrenmanlarda yer almasına imkan sağladığını belirten Batuhan Er, Keşanspor yönetimine ve teknik heyetine duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tecrübeli golcünün antrenmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı taraftarları da heyecanlandırdı. Keşansporlu futbolseverler, Batuhan Er'in tecrübesiyle takıma liderlik edebileceğini ve sarı-siyahlı formayı giymesi durumunda hücum hattına büyük güç katacağını ifade ediyor.

Yönetimin bu transfer hamlesini nasıl şekillendireceği ve taraftarın sevgilisi olan deneyimli futbolcuyla resmi sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı ise Keşan futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.