İzmit Belediyesi, ileri yaştaki bireylerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri dolandırıcılık risklerine karşı daha bilinçli ve güvenli hareket edebilmeleri amacıyla Habitat Derneği iş birliğiyle 'Dijital Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Eğitimi' düzenledi
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ileri yaştaki bireylerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri dolandırıcılık risklerine karşı daha bilinçli ve güvenli hareket edebilmeleri amacıyla Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ndeki Asırlık Çınar Evlerinden faydalanan vatandaşlara 'Dijital Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Eğitimi' düzenledi. Program Habitat Derneği iş birliğiyle yapıldı.
DİJİTAL DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ANLATILDI
Habitat Derneği'nden Rabia Tuğçe Şengül'ün katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, dijital dünyada karşılaşılabilecek risklere ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.
Programda; dijital ortamda sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verilirken, kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, şüpheli mesaj ve bağlantıların nasıl ayırt edilebileceği gibi önemli konularda uyarılarda bulunuldu.