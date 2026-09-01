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Programda; dijital ortamda sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verilirken, kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, şüpheli mesaj ve bağlantıların nasıl ayırt edilebileceği gibi önemli konularda uyarılarda bulunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ileri yaştaki bireylerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri dolandırıcılık risklerine karşı daha bilinçli ve güvenli hareket edebilmeleri amacıyla Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ndeki Asırlık Çınar Evlerinden faydalanan vatandaşlara 'Dijital Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Eğitimi' düzenledi. Program Habitat Derneği iş birliğiyle yapıldı.

İzmit Belediyesi, ileri yaştaki bireylerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri dolandırıcılık risklerine karşı daha bilinçli ve güvenli hareket edebilmeleri amacıyla Habitat Derneği iş birliğiyle 'Dijital Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Eğitimi' düzenledi

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