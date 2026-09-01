Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2026-2027 eğitim yılında ortaöğretim hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak; 12. sınıflarda mevcut program sürecek. Öğretmenlere rehber olması amacıyla ders bazlı taslak yıllık planlar yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim programları; 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kademesinde hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak olup 12. sınıfta ise önceki öğretim programları uygulanmaya devam edecektir.

Bu kapsamda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için taslak yıllık planları yayımlanmış ülke genelinde eğitim faaliyetlerinin eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan planlar ders bazında düzenlenmiştir.

Hazırlanan taslak çerçeve yıllık planlar, öğretmenlerin sınıf ve alan zümre çalışmalarında rehber olarak kullanmalarına yönelik yol gösterici bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Taslak çerçeve yıllık planlara ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ