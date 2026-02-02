Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Askıda Fatura' ve 'Askıda Öğrenci Kartı' projeleriyle ihtiyaç sahiplerine dijital destek sunuyor. Hayırseverler, gizlilik prensibiyle su faturalarını ya da öğrenci kartlarına bakiye yükleyerek yardımda bulunabiliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Alan el, veren eli görmeyecek' prensibiyle yeni bir proje olan 'Askıda Fatura' uygulamasına başladı.

Bu yapı ve prensip ile yardım edenler kimin faturasını ödediğini, yardımı alanlar ise kimin destek verdiğini bilmeyecek. Bu hassas yaklaşım hem yardımlaşmanın manevi değerini koruyacak hem de güvenli bir destek mekanizması oluşturacak.

Proje kapsamında sisteme 'Askıda Fatura' ve 'Askıda Öğrenci Kartı' olmak üzere iki ayrı modülün entegresi sağlandı. MASKİ (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi) iş birliğiyle su faturaları, MANULAŞ A.Ş. iş birliğiyle de öğrenci ulaşım kartı başvuruları sistem üzerinden alınacak. 'Üzüm' mobil uygulaması üzerinden de vatandaşlar Hizmetler altındaki 'Askıda Fatura' modülü üzerinden 'Fatura Bırak' ve 'Fatura Öde' seçenekleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlgili birimler tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan MASKİ faturaları ile öğrenci kartı talepleri, dijital ortamda yayınlanarak hayırseverlerin erişimine açılacak. Dijital ortamda erişime açılan bu başvurular sayesinde hayırseverler, dilerlerse bir ailenin su faturasını ödeyebilecek, dilerlerse de bir öğrencinin ulaşım kartına bakiye yükleyerek destek olabilecek.

Hayırsever vatandaşlar, sistem üzerindeki 'Askıdaki Faturayı Öde' veya 'Askıda Öğrenci Kartı' sekmeleri üzerinden, faturalar için istedikleri tutar aralığını belirleyerek otomatik yönlendirme alabilecek ya da listeden bir başvuruyu seçerek ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecek. Hayırseverler ayrıca öğrenci başvuruları arasından seçim yaparak bakiye yüklemesi de yapabilecek. Öğrenciler ve diğer ihtiyaç sahipleri ise başvurularının durumunu T.C. kimlik numarası ve MASKİ abone numarası ile sorgulayabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Askıda Fatura' ve 'Askıda Öğrenci Kartı' uygulamalarıyla, yardımsever vatandaşların desteklerini kolaylaştırmayı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.