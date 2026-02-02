Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü uluslararası standartlara uygun hizmet anlayışıyla ISO Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında yıl boyunca yürütülen titiz çalışmaların ardından gerçekleştirilen dış denetim sürecini başarıyla tamamlayıp belgelerini korudu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetinden enerji verimliliğine kadar her alanda uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüğü çalışmalarla ISO Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında gerçekleşen dış denetimi sorunsuz geçti.

BASKİ, bünyesinde bulunan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini korumayı başardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu temini, su kaynaklarının korunması, atık suların güvenli şekilde bertaraf edilmesi, enerji kullanımının verimli yönetilmesi ve iş sağlığı ile güvenliği alanında en yüksek düzeyde önlemlerin alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

BASKİ, tüm bu süreçlerde vatandaş memnuniyetini ve toplumun ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefliyor.

AKIN: 'SİSTEMLİ ÇALIŞMA BAŞARIYI DA BERABERİNDE GETİRİYOR'

Şehrin altyapısında kapsamlı bir dönüşüm başlatan ve BASKİ'nin çalışmalarıyla yakından ilgilenen Başkan Akın, 'İlimiz genelinde halkımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişebilmesi ve atık suların güvenli bertaraf edilmesi noktasında BASKİ ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bunun yanı sıra kurumsal sürdürülebilirliğe de önem veren BASKİ'nin çalışması da başarıyı beraberinde getiriyor. Kalite, çevre, enerji ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin birlikte yürütülmesi, BASKİ'yi örnek kurumlar arasında gösteriyor. Tüm çalışanlarımız bu bilincin bir parçası.' ifadelerini kullandı.