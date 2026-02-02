İletişim Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kamp, etik habercilik, medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularında gençleri bilgilendirecek. Kampa son başvuru 5 Şubat 2026.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik' kampı, 13-17 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek.

Kampa, 18-29 yaş arasındaki kız öğrenciler katılabilecek. Kamp boyunca, alanında uzman isimler tarafından etik habercilik, medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele gibi konularda eğitimler verilecek.

Kamp, gençlerin sorumlu gazetecilik anlayışını öğrenmeleri ve medya okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.