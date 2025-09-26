TÜİK verilerine göre, 2024’te mali aracı kuruluşlarda 21 bin 463 girişim faaliyet gösterirken, katma değer 1 trilyon 734 milyar TL’ye yükseldi. İstihdam 353 bin kişiye ulaşırken, ücretli kadın oranı yüzde 49,2 oldu. Finansal hizmetler sektörü, katma değerin yüzde 81,6’sını ve istihdamın yüzde 67,1’ini oluşturdu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılı Mali Aracı Kuruluşlar Ekonomik Büyüklüğü İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre, mali aracı kuruluşlarda 21 bin 463 girişim faaliyet gösterdi. Bunların 295’i finansal hizmet, 75’i sigorta-reasürans-emeklilik fonları, 21 bin 93’ü ise yardımcı faaliyetlerde yer aldı.

KATMA DEĞER VE ÜRETİM DEĞERİ

Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 734 milyar TL, üretim değeri ise 2 trilyon 882 milyar TL olarak gerçekleşti. Katma değerin yüzde 81,6’sı finansal hizmetlerde, yüzde 10,1’i sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında, yüzde 8,3’ü yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Üretim değerinin yüzde 74,9’u finansal hizmetlerde, yüzde 17,6’sı sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında, yüzde 7,5’i yardımcı faaliyetlerde pay aldı. Bir önceki yıla göre katma değer yüzde 21,1, üretim değeri yüzde 40,2 arttı.

Finansal hizmetlerde katma değer yüzde 11,4, yardımcı faaliyetlerde yüzde 46,2, sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında yüzde 173,6 yükseldi. Üretim değeri ise finansal hizmetlerde yüzde 25,1, sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında yüzde 155,1, yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,4 arttı.

İSTİHDAM VE PERSONEL MALİYETİ

Yıllık ortalama çalışan sayısı 345 bin 438’den 353 bin 24’e yükseldi. İstihdamın yüzde 67,1’i finansal hizmetlerde, yüzde 7,5’i sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında, yüzde 25,4’ü yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Personel maliyeti 480 milyar 468 milyon TL oldu; yüzde 78,1’i finansal hizmetlerde, yüzde 9,2’si sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında, yüzde 12,7’si yardımcı faaliyetlerde. Maliyetin yüzde 85,3’ü maaş-ücret, yüzde 14,7’si sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Ücretli çalışanlarda kadın sayısı 169 bin 277, erkek 174 bin 452 oldu. Ücretli kadın oranı yüzde 49,2, erkek oranı yüzde 50,8 olarak kaydedildi.

Sabit sermaye yatırımları toplamı 113 milyar 268 milyon TL’ye ulaştı. yüzde 81,4’ü finansal hizmetlerde, yüzde 6,3’ü sigorta-reasürans-emeklilik fonlarında, yüzde 12,3’ü yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.