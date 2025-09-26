ANKARA (İGFA) - TÜİK verilerine göre, 2024’te 179 bin 673 girişim ihracat, 318 bin 603 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 56,5’ini sanayi, yüzde 39’unu ticaret sektörü gerçekleştirdi. İhracatın yüzde 49,8’ini ilk 500 girişim üstlendi; girişimlerin yüzde 37,7’si tek ülkeye ihracat yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret verileriyle iş kayıtlarını eşleştirerek 2024’te dış ticaret yapan girişimlerin özelliklerini açıkladı.

Verilere göre, 179 bin 673 girişim ihracat, 318 bin 603 girişim ithalat yaptı. Eşleştirmede girişimlerin yüzde 100’üne ulaşıldı; ithalattaki girişim artışı, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi sisteminden kaynaklandı.Girişim Ölçeklerine Göre Dağılım İhracat: Mikro (1-9 çalışan) girişimler yüzde 75,6’sını oluşturup yüzde 18,8 pay aldı. Küçük (10-49) yüzde 17,5, orta (50-249) yüzde 19,2, büyük (250+) yüzde 44,4 paya sahip.

İthalat: Mikro yüzde 11,1, küçük yüzde 11,7, orta yüzde 18,5, büyük yüzde 58,7 pay aldı. Büyük girişimler, ithalat yapanların sadece yüzde 1,1’ini oluşturdu.

Sektörel dağılıma bakıldığında ihracatın yüzde 56,5’ini sanayi, yüzde 39’unu ticaret sektörü yaptı. Sanayide büyük girişimler yüzde 68,6, ticarette küçük-orta ölçekliler yüzde 89 pay aldı.

İthalatın yüzde 47,3’ünü sanayi, yüzde 38,5’ini ticaret sektörü gerçekleştirdi. Sanayide büyük girişimler yüzde 80,5 paya sahip.

Sanayi girişimleri ihracatlarının yüzde 47,5’ini AB 27’ye, yüzde 14,3’ünü AB dışı Avrupa’ya, yüzde 11,9’unu Yakın ve Orta Doğu’ya yaptı.

İTHALATLARININ YÜZDE 33,6’SI AB 27’DEN, YÜZDE 26,1’İ DİĞER ASYA’DAN.

Ticaret girişimleri ithalatının yüzde 35,1’ini AB 27’den, yüzde 29,6’sını Diğer Asya’dan yaptı.

İmalat sanayi ihracatı yüzde 58,3 sanayi, yüzde 37,7’si ticaret girişimleri tarafından yapıldı. İthalatın yüzde 44,8’i ticaret, yüzde 44,2’si sanayi girişimleri. Sanayi girişimleri imalat ithalatının yüzde 75,8’ini üstlendi.

İLK 500 GİRİŞİM VE ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİ

İhracatın yüzde 49,8’ini, ithalatın yüzde 64,6’sını ilk 500 girişim yaptı. İlk 5 girişim ihracatta yüzde 8,5, ithalatta yüzde 13,8 pay aldı. Sanayide ilk 5 yüzde 14,4, ticarette yüzde 11,9 ihracat payı; sanayide yüzde 19,9, ticarette yüzde 11,9 ithalat payı.

Girişimlerin yüzde 37,7’si tek ülkeye ihracat, yüzde 71,2’si tek ülkeden ithalat yaptı.

20+ ülkeye ihracat yapanlar yüzde 3,1 iken yüzde 57,6 pay aldı; 20+ ülkeden ithalat yapanlar yüzde 0,8 iken yüzde 57,9 pay aldı.