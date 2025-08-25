Gebzeliler, Gazze’de yaşanan İsrail zulmünü kınamak için İlyasbey Camii’nden Gebze Millet Bahçesi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. “Nehirden Denize Özgür Filistin İçin Yürüyoruz” sloganıyla düzenlenen programa binlerce Gebzeli katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Yürüyüşe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Gebze Millet Bahçesi’nde sona eren yürüyüşün ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bir konuşma yaptı.

Başkan Büyükgöz konuşmasında, “Tarihte her zaman önce Şam fethedilmiş sonra Kudüs fethedilmiştir. Bu gün Şam şüphesiz bir şekilde fethedildi sıra Kudüs’te biz görmesek bile çocuklarımız görecek. Kudüs mutlaka fethedilecek ama fethin onuru, gururu bu milletin evlatlarına yakışır. Bu milletin evlatları bu gün Gazze’de yaşananları bu topraklarda yaşadı fakat hiçbir zaman özgürlüğünden, hürriyetinden, inandığı davasında, namusundan, şerefinden vazgeçmedi. Bu milletin evlatları yeniden dirilişin meşalesini yakacak. Gazze bir gün fethedilecek. Ama o Gazze’yi yeniden imar etmek, inşa etmek, adaletle yeniden o bölgeye hükmetmek için de bizim nerde nasıl durduğumuz çok önemli” ifadelerini kullandı.