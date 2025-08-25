Antalya Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi’ni açtı.ANTALYA (İGFA) - ASSİM’de gerçekleşen açılış törenine Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Canan Keleş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, Antalya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Vekili Zülfü Aydemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Antalya İl Başkanı Fatih Selek, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeki Kılıç ve ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başkanvekili Keleş, hizmet birimiyle şehit aileleri ve gazilerin her daim yanında olmayı, taleplere hızlıca çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Keleş, şöyle konuştu:

“Şehitlerimiz ülkemizin bağımsızlığı ve onurunun simgesidir. Gazilerimiz, dimdik ayakta duran irademizin, cesaretimizin ve vatan sevgimizin canlı ifadeleridir. Bizim için en kutsal görev, şehitlerimizin emanetine; gazilerimizin onuruna sahip çıkabilmektir. Birimimizin sizlere güç ve destek katacağına inanıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizin önünde bir kez daha minnet ve saygıyla eğiliyoruz.”

ASSİM çatısı altındaki Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, sadece bir hizmet noktası değil; dayanışmanın, vefanın ve minnetin simgesi olmayı hedefliyor. Birim, şehit ve gazi ailelerinin sosyal hayattaki zorluklarına çözüm bulacak, hakları konusunda rehberlik edecek, toplumsal uyumu güçlendirecek etkinlikler düzenleyecek. Çocukların eğitimi, mesleki gelişim ve psiko-sosyal destekle ailelerin geleceğe umutla bakması sağlanacak; acil durumlarda ise hızlı ve etkin hizmet sunulacak.