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Gebzeli öğrenciler sınavlara, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor. KOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin gençleri, yaklaşan sınavlara ‘Güzide’de hazırlanıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim ve kültür faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.