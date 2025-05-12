Gebzeli hacıları kutsal topraklara Başkan Büyükgöz uğurladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hacı adaylarını kutsal topraklara, “Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim mebrur olan hac ile sizleri dönmeyi nasip etsin” sözleriyle uğurladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebzeli hacıları kutsal topraklara Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz uğurladı.

Kutsal topraklara hac görevlerini yerine getirmek için yola çıkan hacı adaylarını bu önemli ve güzel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Büyükgöz, hacı adayları ve aileleriyle sohbet etti.

“Şimdiden o kutsal toprakların bütün güzellikleri yaşamayı ve o rahmet kapılarındaki bütün rahmeti kendi üzerlerinde toplamış, affolunmuş, tövbeleri kabul olunmuş ve Rabbimizin bütün emirleri tazelemiş olarak ülkelerine, ailelerine dönmelerini Rabbimizden niyaz ediyoruz" diyen Başkan Büyükgöz, "Allah hac vazifenizi şimdiden kabul eylesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim mebrur olan hac ile sizleri dönmeyi nasip etsin. Günahlarımız af ola, yolculuğumuz hayır ola, hepiniz haklarınız helal edin” dedi.

Tören sonunda hacı adayları hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı.