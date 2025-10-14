Romanya'nın Cluj Napoca kentinde 7-12 Ekim tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla düzenlenen Serbest Güreş Balkan Şampiyonasında, ülkemizi temsil eden Gebze Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - U17 yaş kategorisinde mücadele eden sporculardan 92 kg'da Süleyman Cerit, 110 kg'da Ali Kemal Kaldırım, rakiplerini geride bırakarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayrıca U20 yaş kategorisinde 61 kg'da mücadele eden Kamil Gökçe ise şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Gebze Belediyesi Güreş Kulübü sporcularının elde ettiği bu başarılar, Gebze'yi ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Başarıya ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek 'Gebze'mizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. Elde ettikleri bu dereceler, hem ilçemizin hem de ülkemizin spor alanındaki gururudur. Gençlerimize ve onların yetişmesine emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' dedi.