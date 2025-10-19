Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi güçlü rakibi Galatasaray HDI Sigorta ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazanarak sezona hazır olduğunu gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk iki seti kaybeden Gebze temsilcisi, müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Maçı tribünden takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mücadele sonunda sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Büyükgöz, 'Takımımızın ortaya koyduğu mücadele ruhu ve inanç bizleri gururlandırdı. Yeni sezonda da aynı azimle başarıların devamını diliyorum.' dedi.

Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, bu galibiyetle birlikte lig öncesi moral depoladı.