Gebze Belediyesi, planlı kentleşme çalışmaları kapsamında bir önemli adımı daha hayata geçirdi. Kadıllı, Ahatlı ve Cumaköy Mahalleleri’nde yürütülen imar çalışmalarının tamamlanmasıyla 843 hak sahibi tapularına kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, Kadıllı, Ahatlı ve Cumaköy Mahalleleri’nde tamamlanan imar çalışmalarıyla 843 hak sahibini tapularına kavuşturdu.

Gebze Kültür Merkezi Kardelen Salonu’nda düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tapular, protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve geldikleri günden bu yana imar ve mülkiyet sorunlarını çözmeyi öncelik yaptıklarını vurguladı.

Son 6 yılda, geçmiş 100 yılda yapılan imar uygulamasını geride bıraktıklarını belirten Başkan Büyükgöz, "38 binden fazla hemşehrimiz tapularına kavuştu. Kaçak inşaatın önüne geçtik; bu süreç sancılı ama kaybedeni yok. Bugün 843 vatandaşımıza tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gebze’nin geleceğini planlıyoruz; artık belediye başkanları sadece icraat düşünecek.” dedi.

Başkan Büyükgöz, 43 okul, 24 cami ve 8 sağlık tesisinin tapularının ilgili kurumlara devredildiğini, doğalgaz sorunlarının çözüldüğünü belirterek, İlyasbey’de 600 milyon TL’lik Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Beylikbağı’nda modern bir karakol inşa edilerek teslim edildiğini de kaydetti.

“Biz popülist siyaset yapmıyor, geleceğe güçlü bir Gebze bırakıyoruz" diyen Büyükgöz, "Sessiz bir devrim yaşıyoruz; güneş gibi gerçek işlerle bu devrimi tamamlayacağız.” dedi.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT’TEN HAKKANİYET VURGUSU

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, belediyenin hakkaniyetle çalıştığını ifade ederek, “Köylülerimizin parselleme endişelerini belediye başkanımız çözdü. Mevcut parsel metrekareleri korundu, yeni alanlarda yeni düzenlemeler yapıldı. Gebze, sanayi ve göçle büyüyor; belediyemiz, amacı dışında yapılaşmaya izin vermiyor, gerekirse yıkıyor. Sabırlı ve metanetli çalışmalar için teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu arada tapularını alan vatandaşlar da, yıllardır bekledikleri tapularına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.