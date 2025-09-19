Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün de 2.4 km’lik, 4 istasyondan oluşan etapta soğuk testlere başlandı. Havai hatta enerji vermeden önce yapılan araçlı yani soğuk testin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Toplam 3.8 km uzunluğundaki Alikahya–Stadyum Tramvay Hattı, 14 Ekim’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına yetişecek.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın geçtiğimiz ay test sürüşünü gerçekleştirdiği 1.4 km’lik ilk 2 istasyon, ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

