Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, Gebze'de faaliyet gösteren lokantacı ve pastacı esnafa yönelik 'Güvenilir Gıda' konulu eğitim programı düzenlendi. Bölgede ilk kez gerçekleştirilen eğitime Gebze esnafı büyük ilgi gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan programda; hijyen kuralları, ürün saklama koşulları, son kullanma tarihi kontrolleri ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Özellikle vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının önemine vurgu yapıldı. Eğitim seminerinin sonunda esnafın soruları da cevaplandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetim süreçlerinin yanı sıra esnafa rehberlik edecek eğitim çalışmalarına da önem verdiklerini belirterek, bu tür programların ilerleyen dönemlerde farklı sektörlere yönelik olarak da sürdürüleceğini ifade etti.

Eğitime katılan lokantacı ve pastacı esnafı ise uygulamaya yönelik verilen bilgilerin oldukça faydalı olduğunu belirterek, organizasyondan dolayı Gebze Belediyesi'ne teşekkür etti.