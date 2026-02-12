Oxford International ve Whitecliffe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Berlin International) Berlin'deki eğitim fırsatlarını genişletmek için güçlerini birleştirdi.

PRNewswire / LONDRA (İGFA) - Oxford International, Berlin'deki Whitecliffe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (şimdiki adıyla Berlin Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) ile uluslararası büyümesini destekleyen ve Avrupa'nın en çok talep gören öğrenci şehirlerinden birinde İngilizce eğitim fırsatlarını genişleten yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

İşbirliği kapsamında Oxford International, Whitecliffe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (Berlin International) öğrenci alımı, yurtdışı pazarlama, kabul, uyum, kayıt ve öğrenci desteği alanlarında uluslararası pazar geliştirme hizmetleri sunarak üniversitenin büyümesine destek olacak.

Ekim 2026'dan itibaren uluslararası öğrenciler mimarlık, tasarım ve işletme alanlarında dokuz lisans ve lisansüstü programda eğitim görebilecekler. Tüm programlar tamamen İngilizce olarak öğretilecek, sınıflar küçük olacak, sektörle güçlü bağlar kurulacak ve Almanya'da eğitimden işe geçiş için net bir yol haritası sunulacak.

Whitecliffe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Berlin International) Genel Müdürü Feroz Ali şu yorumda bulundu: 'Uluslararası erişimimizi genişletirken Oxford International ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Halihazırda 93 ülkeden öğrencileri destekliyoruz ve uluslararası öğrenciler nüfusumuzun %70'ini oluşturuyor. Birlikte, Berlin'e daha da çeşitli bir öğrenci grubunu ağırlayarak, onlara öğrenimden işe geçişi kolaylaştıran uluslararası odaklı bir eğitim sunacağız.'

Oxford International CEO'su Lil Bremermann-Richard, şunları söyledi: 'Whitecliffe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Berlin International) ile ortaklık kurmak, Oxford International'ın küresel genişlemesinde önemli bir adımdır. Berlin uluslararası öğrenciler için giderek daha cazip bir destinasyon haline geliyor ve bu işbirliği dinamik, geleceğe yönelik pazarlardaki kurumları ve öğrencileri destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.'

Oxford International, her yıl yaklaşık 80.000 öğrenciyi destekleyerek dünya çapında çok sayıda akademik ortakla çalışmaktadır. Küresel işe alım ekipleri 50'den fazla uluslararası kaynak pazarda faaliyet göstermekte olup, akademik ortaklara yerel içgörü ve sürekli stratejik rehberlik sağlamaktadır.

OXFORD INTERNATİONAL HAKKINDA

Oxford International, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'da ve sınır ötesi çevrimiçi olarak yüksek öğrenim programları ve akademik ortaklara, mesleki programlara, İngilizce dil kurslarına ve testlere doğrudan giriş sağlayan 30 yılı aşkın mirasa sahip güvenilir bir eğitim ortağıdır.

WHİTECLİFFE UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BERLİN ULUSLARARASI) HAKKINDA

Whitecliffe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, işbirliği yapan üniversiteler ve yükseköğretim kurumlarından oluşan küresel bir ağın parçasıdır. Üniversite şu anda Berlin Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak isim değişikliğine gitmektedir. Bu değişiklik resmi onaya ve resmi doğrulamaya tabidir.