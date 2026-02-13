TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destek Programı sonuçlarına göre Edirne genelinde kabul edilen 13 projeden 3'ü İpsala'daki okullara ait oldu. İlçe, bilimsel projelerdeki başarısıyla öne çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala, eğitim alanındaki bilimsel başarılarıyla Edirne'de adından söz ettiriyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan 4006 Bilim Fuarları Destek Programı sonuçlarına göre, Edirne genelinde destek almaya hak kazanan 13 projeden 3'ü İpsala'daki okullar tarafından hazırlandı. Bilimsel araştırma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan program kapsamında ilçedeki üç okul projeleriyle destek almaya hak kazandı.

4006-B kategorisinde İpsala Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İpsala Anadolu Lisesi projeleriyle listede yer aldı.

Kocahıdır Ortaokulu ile Aliço Pehlivan Ortaokulu ise ortak yürüttükleri projeyle 4006-A kategorisinde destek almaya hak kazandı.

Elde edilen başarı, İpsala'nın eğitimdeki bilimsel vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Destek kapsamında öğrenciler, danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projeleri bilim fuarlarında sergileme imkânı bulacak.