'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında teması 'Sürdürülebilirlik' olarak belirlenen Şubat ayında öğrenciler, 'Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu' ile çevresel sorunlara çözüm üretme ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımı doğrultusunda yürütülen Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE etkinlikleri, Şubat ayında 'Sürdürülebilirlik' temasıyla devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre gerçekleştirilen çalışmalarla; öğrencilerin çevresel sorunlara karşı duyarlılık kazanmaları, sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatlarına yansıtmaları ve çevreye karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Şubat ayı etkinlikleri kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu' düzenlenecek.

Maratonla öğrenciler, çevre sorunlarını analiz ederken yenilikçi fikirler geliştirecek ve çözüm odaklı düşünme becerilerini takım çalışmasıyla ortaya koyacak.

Etkinliğin ülke genelinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan 'Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu Rehberi'nde maratonun uygulama adımları, değerlendirme ölçütleri ve örnek etkinliklere yer verildi.

Maratona, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan takımlar, il müdürlükleri aracılığıyla başvuru yaparak katılabilecek.

İl millî eğitim müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek maraton etkinlikleri sonucunda, Haziran ayında Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu Bakanlık Programı'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor.