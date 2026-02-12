Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocukların okul ortamında daha güvenli, saygılı ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek amacıyla 'Akran Nezaketi' konulu farkındalık eğitimi programını hayata geçirdi. Gölçayır İlkokulu'nda başlatılan eğitimin tüm mahalle okullarında sürdürülmesi hedefleniyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocukların okul ortamında daha güvenli, saygılı ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemek amacıyla özel bir çalışmaya imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Akran Nezaketi' konulu farkındalık eğitimi programı başlatıldı. Gölçayır İlkokulu'nda startı verilen eğitim programında öğrencilere; akranlar arasında saygı, empati, iş birliği, paylaşma ve olumlu iletişim becerilerinin önemi anlatıldı. Eğitimlerin tüm mahalle okullarında devam ettirilmesi planlanıyor.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Eğitim sürecinde çocukların konuyu içselleştirmelerini sağlamak amacıyla interaktif yöntemler kullanıldı. Oyunlar, drama çalışmaları ve grup etkinlikleriyle öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlar üzerinden akran nezaketine dair doğru davranış biçimlerini deneyimleme fırsatı buldu. Yapılan uygulamalarla, çocukların duygu farkındalıklarının geliştirilmesi ve empati becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Program kapsamında, akran ilişkilerinde karşılıklı anlayışın ve saygının önemine vurgu yapılırken; zorbalıkla mücadelede nezaket temelli yaklaşımın çocukların sosyal gelişimine olan katkısı da ele alındı. Eğitimlerle öğrencilerin, okul ortamında daha kapsayıcı ve destekleyici bir iletişim dili geliştirmelerine katkı sağlandı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek' denildi.