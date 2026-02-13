Edirne Keşan'da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Oğuzhan Ata Konçe, katıldığı 5 uluslararası matematik ve bilim organizasyonunda elde ettiği derecelerle Keşan'ın gururu oldu. Uluslararası platformlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken genç yetenek, Keşan'ın eğitim alanındaki başarısını dünya sahnesine taşıdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitim gören Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Oğuzhan Ata Konçe, uluslararası matematik ve bilim olimpiyatlarında kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Matematiğe olan ilgisi ve disiplinli çalışmasıyla öne çıkan genç öğrenci, farklı kıtalardan binlerce öğrencinin katıldığı beş ayrı prestijli organizasyonda derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

DÜNYA ÇAPINDAKİ ORGANİZASYONLARDA DERECE

Oğuzhan Ata Konçe'nin katılarak başarı gösterdiği uluslararası platformlar arasında; Güneydoğu Asya'nın en zorlu matematik olimpiyatlarından biri olan Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO) ile üst düzey mantık ve muhakeme becerileri gerektiren ABD merkezli yarışma American Mathematics Olympiad (AMO), Kanada merkezli uluslararası matematik ligi Fermat Contest, Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını kapsayan global organizasyon STEM Math & Science Competition ve Almanya'nın saygın matematik yetenek sınavı German Mathematics Competition'da yer aldı.

Genç öğrenci, bu yarışmalarda elde ettiği madalya ve derecelerle hem okulunu hem de Keşan'ı uluslararası alanda temsil etti.

Başarısıyla ilçede büyük sevinç yaratan Oğuzhan Ata Konçe için okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tebrik mesajı yayımladı. Mesajlarında öğrencinin yetişmesinde emeği bulunan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür edilerek, 'Yolun açık olsun Oğuzhan' ifadelerine yer verildi..