YKS hazırlık sürecindeki öğrenciler İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret etti. Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencileri, İÜ'nün tarihçesi, fakülteleri ve bursları hakkında bilgi aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Yükseköğretim Kursları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'ni (İÜ) ziyaret etti. Üniversite tanıtım gezileri kapsamında düzenlenen programda Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi 12. sınıf ve mezun öğrencileri, rehber öğretmen eşliğinde, Beyazıt ana yerleşkesini ziyaret etti.

Öğrencilere üniversitenin tanıtım birimi görevlilerince konferans salonunda okulun tarihçesi, fakülteleri ve akademik birimleri, bursları, sosyal etkinlik alanları ve kulüpleriyle ilgili bilgi verildi.

Gezide öğrenciler hem kampüs havası alma hem de köklü tarihe sahip okulu yakından görme fırsatı buldu. Üniversite tanıtım günlerine önümüzdeki günlerde devam edilecek.