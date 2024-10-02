KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol Erkekler Takımı lige hızlı başladı. Gebze’yi Erkekler Voleybol 1. Liginde temsil eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı ilk maçında Depsaş Enerji’yi 3-0 mağlup ederek hızlı bir giriş yakaladı. Karapınar Anadolu Leoparları’nı da 3-0 ve son olarak KBB Voleybol Takımı’nı da 3-1 mağlup ederek galibiyet serisi oluşturan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı 5 Ekim Cumartesi günü İBB Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

HEYECAN DOLU MÜSABAKAYA DAVET

Ligde liderlik koltuğuna oturan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın kendi evinde ağırlayacağı İBB Voleybol takımı müsabakası saat 14:00’te Gebze Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sporsever Gebzeli hemşerilerini; KBB ekibini 25-23, 23-25, 25-21 ve 25-15’lik setlerle 3-1 mağlup eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın hafta sonu oynanacak müsabakasına davet etti.