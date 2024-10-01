Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Petlas, Remed Assistance, Salados, Fora, Autoclub, Power App, 41 Burda, Telsan ve Emek katkılarıyla düzenlenen rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu mücadele edecek.

4 Ekim Cuma günü saat 17.00’da Kocaeli Kent Meydanı'nda düzenlenecek seremonik start ile başlayacak organizasyonda, ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecekler.

5 Ekim Cumartesi akşamı saat 18.35'ten itibaren Körfez Yarış Pisti'nde oluşturulan 3,50 kilometre uzunluğundaki PETLAS seyirci özel etabının geçileceği rallinin merkezi ve servis alanı olarak da TOSFED Körfez Yarış Pisti’nin kullanılacak. Organizasyon, 06 Ekim Pazar günü saat 15.45’ten itibaren Körfez Pisti’nde son bulacak.