Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de yapımı tamamlanan Tabduk Emre Camii’nin çevresini güzelleştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında cami ve çevresi estetik bir görünüme kavuşacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda olduğu gibi cami, ibadethane, Kur’an kursu ve din hizmetleri konularında da tüm imkânları seferber ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze Balçık Mahallesi’nde bir hayırsever tarafından yaptırılan Tabduk Emre Camii’nin çevre düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hızla devam eden çevre düzenlemesi kapsamında caminin bahçe duvarları inşa edilecek. Ayrıca bahçe içi sert zemin, musalla taşı yapımı, yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirilecek. Böylece caminin çevresi detaylı bir şekilde düzenlenerek ilçeye kazandırılmış olacak. Bölge halkı, çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra camide ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

ESTETİK VE MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Geçtiğimiz yıllarda Gebze’de bir hayırsever tarafından yapımı üstlenilen Gebze Tabduk Emre Camii’nin çevre düzenlemesi çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

Düzenleme kapsamında 2 bin 100 metrekare baskı beton zemin, 3 bin 382 metrekare yeşil alan (rulo çim), istinat duvarı, istinat duvarı üzeri çevre çiti ve giriş kapısı, merdivenler, musalla taşı, sulama sistemi, drenaj hattı ve alan aydınlatması yapımı devam ediyor.

Çalışmalar tamamlandığında cami ve çevresi estetik ve modern bir görünüme kavuşacak.