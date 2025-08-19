Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut trafiği rahatlatmak için Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarına 23 Ağustos Cumartesi gecesi başlanacak.

Adana Çevreyolu kesişiminde yer alan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında karayolu hattında yer alan mevcut köprüyü tamamen yıkarak güncel yönetmeliklere uygun şekilde yeniden inşa edecek. Ayrıca demiryolu üzerinde bulunan ikinci köprünün refüj açıklığı kapatılarak taşıt trafiğine açılması planlanıyor. Böylece bölgedeki trafik akışı daha verimli hale getirilecek.

YONCA TİPİ KAVŞAKTA GENİŞLEME VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yonca tipi şeklinde olacak köprülü kavşağın şerit genişlikleri ve sayıları artırılarak katılım ve ayrılma şeritleri standartlara uygun hale getirilecek. Ayrıca Konya’nın iklim koşulları göz önünde bulundurularak yonca kollarında kar ve buzlanmayı önleyici sistemler kurulacak. Yapım metodunda ise, hızlı ve güvenli olması nedeniyle betonarme+çelik karkas sistemi tercih edilecek. Bu sayede hem dayanıklılık hem de inşaat sürecinde zaman tasarrufu sağlanacak.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle Marangozlar Kavşağı, 23 Ağustos Cumartesi gece 00.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar kapsamında hem Marangozlar Kavşağı hem de Ankara Caddesi’nde çalışmanın yapılacağı alan kullanılamayacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları ve servis yollarını kullanmaları önemle duyurulur.