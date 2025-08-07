Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in girişimleri sonucu Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda parke zemini yenileme çalışmaları başladı.BURSA (İGFA) - Başkan Ercan Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yenişehir Kapalı Spor Salonunda yapılan çalışmaların ardından resmi müsabakaların yapılabileceğini ifade etti.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda federasyon tarafından resmi müsabakalara izin verilmemesinin nedeni olarak gösterilen zemin parkede çalışmalar başladı. Konuyla ilgili göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan ve resmi yazışmaları tamamlayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, girişimlerin sonuç verdiğini ifade etti. Başkan Ercan Özel, yapılan çalışmaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte yerinde inceledi. İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Yaklaşık 20 yıl önce parke zemini yapılan ve o tarihten bu yana yenilenmeyen, işlevini kaybetmesi sebebiyle federasyon tarafından uzun yıllardır resmi müsabakalara kapalı olan Yenişehir Kapalı Spor Salonu için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler ve resmi yazışmalar sonrasında parke zemini yenileme çalışmaları başladı” dedi.

RESMİ MÜSABAKALAR YAPILABİLECEK

Çalışmaların 30 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde resmi müsabakalarda oynanabilecek. Konuya ilişkin talebimizi dikkate alarak gerekli desteği ivedi bir şekilde sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK başta olmak üzere, emek veren katkı koyan tüm yöneticilerimize ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.