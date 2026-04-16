Kocaeli genelinde görev yapan kadın muhtarlar, Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Gebze Kültür ve Tarih Gezisi' programında bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Rehber anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen Gün boyu süren programda, muhtarlar İzmit'ten alınarak Gebze'ye getirilmesiyle başladı.

İlk durak olan Hünkâr Çayırı'nın ardından katılımcılara bölgenin tarihi hakkında bilgiler aktarıldı. Gezi kapsamında Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Osman Hamdi Bey'in kabri, Eskihisar Kalesi ve Hannibal Anıt Mezarı gibi önemli noktalar ziyaret edildi. Programda ayrıca tarihi su dolabında incelemelerde bulunulurken, katılımcılar gün boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Barış Sosyal Tesisleri'nde süren programda kadın muhtarlarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin hizmetlerin sahaya hızlı ve etkin şekilde yansımasında önemli rol oynadığını belirtti. Başkan Büyükgöz, 'Muhtarlarımızla omuz omuza vererek mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Günün devamında Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve türbe ziyareti gerçekleştirilirken, Malkoçoğlu Mehmed Bey Türbesi, İbrahim Paşa Çeşmesi ve sarnıç gibi tarihi alanlar da gezildi.

Program, Atlı Eğitim Merkezi ziyaretiyle sona erdi.