Gebze Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törende, toplam değeri 288 milyon TL olan 32 yeni araç hizmete kazandırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, göreve geldiği 2019 yılında belediyeye ait araç sayısının 103 olduğunu, bugün ise öz kaynaklarla yapılan alımlar sayesinde bu sayının 216’ya çıktığını belirtti.

Göreve gelmeden önce 193 aracın kiralık olduğunu ifade eden Büyükgöz, bugün bu sayının 108’e düştüğünü vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba törende yaptığı konuşmada, Gebze Belediyesi’nin kaynakları verimli kullanma konusundaki başarısına dikkat çekti. Soba, yakın zamanda bir tören daha düzenlediklerini belirterek, "Halka hizmet, Hakk’a hizmetin örneğinin tecellisini yaşıyoruz bugün. Gebze Belediyemizin yaptığı gibi kaynakları verimli kullanırsanız bugünkü töreni yaşarsınız. Bütçe çok verimli kullanılıyor, bugün de bunların meyvelerini topluyoruz. Gebze Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

“MİNİMUM MALİYET, MAKSİMUM FAYDA”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında mali disiplinden asla taviz vermediklerini belirterek, "Satın alma maliyeti kiralamadan daha düşükse kamu bütçesi için o tercih edilir. Mali disipline, bütçe disiplinine, personel disiplinine azami derece önem gösterdik. Bunlara dikkat verdikçe Rabbim bereketini kat be kat veriyor. Göreve geldiğimizde 103 aracımız vardı, 22’si kullanılamaz durumdaydı. Bugün 32 aracı daha hizmete alarak sayıyı 216’ya yükseltiyoruz. Değeri 288 milyon TL olan bu araçları 214 milyon TL’ye mal ederek, yalnızca bu alımda 75 milyon TL tasarruf sağladık. Özellikle kırsal mahallelerdeki imar çalışmalarımızı tamamladık, önümüzde 677 kilometrelik imar yolu açma görevimiz var. Bu hizmet yükünü karşılamak için iş makinelerine ağırlık verdik" diye konuştu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, belediyelerde kaynakların kanunla belirlendiğini anımsattı.

