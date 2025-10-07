Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün başarısının dilde, fikirde ve işte birlikle arttığını kaydetti. Liderler TDT Gebele Zirve Bildirisi'ne ve diğer kararlara imza attı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla' temasıyla düzenlenen, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik ederek, teşkilatın, geride bıraktığı 16 yılda dilde, fikirde ve işte birlik şiarıyla kaydettiği başarılara her geçen gün yenilerini eklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla başarıların sayısını arttırmaya devam edeceklerini aktardı.

'BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİK' TEMASI

Zirvenin temasının 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' olarak belirlenmesini 'isabetli ve anlamlı' bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT'nin uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde sesini ve gücünü ortaya koyması gerektiğini belirtti. 'TDT Plus' formatının üçüncü taraflarla iş birliğine yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Erdoğan, terörizm, yasa dışı göç, siber tehditler ve iklim değişikliği gibi konularda ortak duruş sergilenmesinin önemine işaret etti.

Temmuz 2025'te yapılan TDT Savunma Sanayisi Kurumları Birinci Toplantısı'nı önemli bir adım olarak nitelendirirken, ulaştırma, enerji güvenliği ve ticari entegrasyon alanındaki girişimleri tamamlayıcı unsurlar olarak gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Geçişli Orta Koridor'un daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, enerji ve haberleşme projelerine odaklanmanın Türk dünyasının ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞ DESTEĞİ

Güney Kafkasya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos'ta imzalanan ortak bildiriyi 'hayırlı bir adım' olarak değerlendirdi ve devamını diledi.

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır birleşim noktası anlaşmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, ev sahibi Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini sundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi.

Liderlerin, önlerindeki butonlara basmasıyla caminin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.