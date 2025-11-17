Gebze'de Aziz Sancar Ortaokulu açıldı. Açılışa AK Parti milletvekilleri, yerel yöneticiler ve halk katıldı. Eğitimin önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. 'Geleceğimizin teminatı' olarak öğrencilerin hayalleri için çaba gerektiği vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de eğitime değer katacak bir yatırım tamamlandı. Aziz Sancar Ortaokulu'nun açılış programı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

'GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Programda konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, ilçede eğitimin niteliğini artırmak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade ederek, 'Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz: Bugün burada, ilçemize kazandırılan Aziz Sancar Ortaokulu'nun açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilçemize 4 yeni ortaokul kazandırdık. Böylece sınıflarımız daha ferah, ortamlarımız daha nitelikli hale geldi. Adını taşıdığı büyük bilim insanımız Aziz Sancar'ın mirasına yakışır şekilde bu okulun geleceğe ışık tutacağına inanıyoruz.' dedi.

Pekgöz, öğrencilere seslenerek, 'Büyük hayaller kurun, o hayallerin peşinden koşun. Eğitim yolculuğunuzda bizler her zaman yanınızdayız' dedi. Konuşmasının sonunda başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Kaymakamlık, milletvekilleri, belediye ve tüm paydaşlara teşekkür ederek okulun Gebze'ye hayırlı nesiller yetiştirmesini temenni etti.

'TÜRKİYE'NİN EĞİTİME YAPTIĞI YATIRIM EN BÜYÜK KAZANIMDIR'

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Türkiye'nin son 22 yılda gerçekleştirdiği yatırımlara dikkat çekti.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında Aziz Sancar'ın Türkiye için taşıdığı anlamı vurguladı. Kaymakam Özyiğit, 'Aziz Sancar'ın kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Biz onu sadece bir bilim insanı olarak değil; bu milletin öz değerlerini taşıyan, kimliğini ve kişiliğini özümsemiş bir evlat olarak seviyoruz. Zor şartlarda okuyup büyük bir başarıya ulaşmış olması, gençlerimize güçlü bir örnek teşkil ediyor.' dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitime verilen desteğin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, 'Bizim evlatlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Okulun da en iyisi, imkanların da en iyisi onlar için seferber edilmeli. Biz de Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızı kültürle, sanatla, bilimle buluşturmak için yoğun bir çaba veriyoruz.' dedi.

Aziz Sancar Ortaokulu'nun, bölgede eğitim kalitesini daha da yükseltmesi bekleniyor. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri okulu gezerek incelemelerde bulundu.