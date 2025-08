İyi Parti Bursa İl teşkilatının düzenlediği mitinge İstanbul Gaziosmanpaşa'dan da destek geldi. İyi Parti Gaziosmanpaşa İlçea Başkanı Harun Çapır, teşkilat yönetemininden oluşan iki otobüs dolusu partililerle Bursa'da dikkat çekti. ilçe başkanı Çapur yaptığı açıklamada "Partimizin Bursa İl başkanlığını organize ettiği mitinge Gaziosmanpaşa İyi Parti teşkilatı olarak 2 otobüs doldurarak katılım sağladık" dedi.

Başkan Çapur ilçe yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile Genel Başkanımızın çağrısına uyup Bursa mitingimize katılarak ülkemizin her alanda kötü yönetimine dur demek ve yüreği güzel İyi insanların her an göreve hazır olduğunu gösterdik dedi.

Yüreği Temiz İyi İnsanlar Bursa'da Buluştu

İyi Parti Bursa İl başkanlığını düzenlediği miting yüreği temiz insanların şölenine dönüştü.

Bursa İyi Parti il başkanlığının düzenlediği yüreği temiz İyi insanların buluşması şölene dönüştü.

Miting alanı adeta mahşeri bir alana dönüştü onbinlerin katıldığı buluşma Türkiye' nin her köşesinde ses getirdi.

Miting yurdumun her köşesinden ses getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Deevişoğlu Bursa buluşması da yaptığı birinci vazifen Atatürk ilkelerine sahip çıkmak birlik ve beraberliğimizin korunması çağrısına yurdumuzun her köşesinde yüreğinde umut olup sel olup aktı.

Bursa'daki buluşan yüreği temiz İyi insanların buluşması birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz şu günlerde Türk halkına umut oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu biz sahalara indiriminde mitingler ve buluşmalar düzenlediğimizde bir çok yerden eyvah, eyvah İYİ İNSANLAR GELİYOR nidaları yükseliyor diyorlar.

Dervişoğlu birlik beraberliğimiz daim olsun ülkemize huzur, barış ve sevgi daim olsun diyerek mitingi bitirdi.

Haber: Foto: Yalçın Arıcı