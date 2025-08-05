CHP Bursa İl Başkanlığı, hükümet programı hazırlıkları, CHP’li belediyelere yönelik hukuk dışı girişimler ve Bursa’nın sorunlarını tespit etmek için 81 ilde eş zamanlı başlatılan çalışmalara ilişkin basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Siyasallaşan hukukun karşısında dimdik duruyoruz” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 5 Ağustos 2025’te düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kaybedenlerin siyasallaştırılmış yargı yoluyla CHP’ye karşı süreç başlattığını belirtti.

CHP'nin iktidarın oluşturduğu açlık ve sefalete karşı mücadelesini sürdüreceğini kaydeden Yeşiltaş, "Siyasallaşan hukukun karşısında dimdik ayakta duruyoruz ve vatandaşlarımıza bunu anlatacağız. CHP’yi geri adım attıramayacaklar” dedi.

TÜZÜN: “BURSA’NIN SORUNLARINI YERİNDE TESPİT EDECEĞİZ”

CHP 1. Bölge Müdürü ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 138 milletvekili ve parti yöneticileriyle 81 ilde eş zamanlı çalışma başlattıklarını duyurdu.

Bursa’nın ilçelerinde, meslek ve ziraat odalarında, esnaf ve halkla buluşarak sorunları tespit edeceklerini belirten Tüzün, "CHP’nin hükümet programını güncellemek için Bursa’nın taleplerini rapora dönüştüreceğiz. İktidara geldiğimizde, her ilçenin sorunlarını ve taleplerini bilerek çözümler üreteceğiz” dedi. Tüzün, 19 Mart siyasi darbesinin ekonomiye zarar verdiğini, demokratikleşme ve birlikteliğin önemini vurguladı.

BÜLBÜL: “SOKAKLARDAN ÇEKİLMEYECEĞİZ”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise, 31 Mart’tan bu yana anketlerde CHP’nin birinci parti olduğunu belirtti. “Saray rejimi, 19 Mart’ta darbe teşebbüsünde bulundu" diyen Bülbül, "CHP, sivil ve askeri darbelere karşıdır. 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz sivil darbesi, özgürlük ve demokrasiye zarar verdi. Mücadelemiz sadece Meclis’te değil, sokaklarda, meydanlarda sürecek” diye konuştu.

Bülbül, Aksaray ve Bayburt’taki mitinglerdeki başarıyı örnek göstererek, “Özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti için el ele mücadele edeceğiz. Adalet; vergide, sağlıkta, eğitimde her yerde olmalı” dedi.

BOZBEY: “BURSA’NIN EKONOMİK SORUNLARI ARTIYOR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, kentin 3,5 milyon nüfusuyla Türkiye’nin 4. büyük şehri olduğunu, ancak son bir yılda işsizlik ve ekonomik yavaşlamanın ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti. “İnegöl’de bile işsizlik artıyor" diyen Bozbey, "Bursa’nın ekonomik gidişatı iyi değil. Bursalıların talepleri hükümet programında yer almalı. Sahadan toplanacak bilgiler, Bursa’ya değer katacak” diye konuştu.

Toplantı, CHP’nin iktidar yolunda Bursa’nın sorunlarını çözme kararlılığı ve hukuk dışı müdahalelere karşı mücadele mesajıyla sona erdi.