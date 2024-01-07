Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyenin kurslarında mesleki eğitim alan kadın kursiyerleri kahvaltı programında ağırladı. Toplantıda konuşan Başkan Usta, kadınlara yönelik hizmet ve projeleri artırmaya ve Türkiye Yüzyılı’nda yeni projeler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesindeki Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi ile kadın koordinasyon merkezlerinde mesleki eğitim alan kadın kursiyerler, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile kahvaltıda bir araya geldi. “Güçlü Kadınlar Türkiye Yüzyılı’na Hazır” temasıyla düzenlenen etkinlikte AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Songül Sarı Gündoğdu da Gaziosmanpaşalı kadınları yalnız bırakmadı.

“SATIŞ OFİSLERİMİZDE 4 BİN 781 HANIMEFENDİYE İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLUYORUZ”

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Hep sloganda kalmasın. Hep kadınlara övgü olan sözlerle, reklam tabelalarında kalmasın, hanımların gücünü görelim dedik. Buradaki hanımefendiler, yerli ve milli ürünlerin nasıl yapıldığını öğreniyor, hizmete sunduğumuz satış ofislerinde pazara sunuyor, elde ettiği geliri kendisi alıyor. Böylece 4 bin 781 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz. Diğer tarafta kurslarımızda yaklaşık 13 dalda 256 farklı alanda kurslarımızı devam ettiriyoruz. Biz, sizden aldığımız önerilerle bu kursları artırıyor, ona yönelik geliştiriyor, ona göre kendimizi yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NDA YENİ PROJELER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Usta, “Siz kadınlarımızla zihinleri dönüştürmeye, Gaziosmanpaşa’nın tercih edilebilir, yaşanabilir, çalışılabilir bir şehir haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte başka ilçelerden bile kadınlar buraya oturmaya, çalışmaya, kurs görmeye, sanatla ilgili eğitim almaya geliyorsa bu sizin ortaya koymuş olduğunuz birlik, beraberlik ve çalışmanın sonucudur, ortaya koyulan eserlerin sonucudur. Biz bunları artırmaya, Türkiye Yüzyılı’nda yeni projeler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ BİRÇOK KADIN KOOPERATİFİNE ÖNCÜLÜK EDER HALE GELDİK”

Kursiyerlerin kaliteli eserler ürettiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buradaki hanımefendiler güzel eğitimler aldılar. Artık çok kaliteli eserler üretiyorlar. Bunun için satış ofislerimiz yetmiyor. Kadınlarımızın ürettikleri ile beraber kadın kooperatifi kurduk. İstanbul’daki ve Türkiye’deki birçok kadın kooperatifine öncülük eder hale geldik” dedi. Programın ardından Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kursiyerler ile fotoğraf çekildi.